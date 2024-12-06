Суд вынес приговор заключенным, взявшим в заложники сотрудников СИЗО в Кемерове

Инцидент произошел в 2022 году. Следствие установило, что зачинщиком оказался один из арестованных. Остальные участники согласились на его предложение. Вместе они захватили троих сотрудников СИЗО. Арестованные угрожали им режущими предметами, которые они изготовили самостоятельно.

Суд учел степень вовлеченности в захват каждого из арестованного. Максимальный срок наказания — 28 лет, а минимальный — 10 лет. Кроме того, назначен ограничительный срок свободы — 1,5 года. Двоих участников нападения приговорили к пяти годам тюрьмы, после чего их переведут в исправительную колонию. Приговор был вынесен шести участникам захвата.

Ранее сообщалось, что главарь Захаровской ОПГ вышел на свободу.