Суд вынесет приговор банде, которая за деньги расстреливала людей в Кузбассе

Суд на основании вердикта присяжных вынесет семерым фигурантам уголовного дела приговор, сообщает sibdepo.ru . Лидер преступной банды до сих пор не задержан. Он объявлен в международный розыск. Известно, что подозреваемый находится за границей. Решение суда присяжных — обвинительный приговор.

Банда была сформирована в 2010 году. В нее вошли семь человек. Курировал группировкой 38-летний житель Кемерова, который не скрывал намерения стать главным в криминальном мире региона. Участники банды были хорошо физически подготовлены и вооружены. Они тщательно продумывали каждый свой шаг перед тем, как выполняли преступные задания. Для запутывания следствия группировка имитировала ограбления. Ее члены часто меняли имидж.

«Одним из громких преступлений, совершенных бандой, стало убийство в мае 2013 года криминального авторитета в г. Кемерово. Когда потерпевший подъехал к дому и вышел из автомобиля, его расстреляли из автомата, выстрелив не менее 30 раз», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного управления СКР по Кемеровской области.

Большую часть членов банды задержали в 2015 году. Три человека активно сотрудничали со следствием. Суд признал их виновными еще в 2017 году. Им назначили от 14 до 16 лет пребывания в колонии строго режима.

Теперь суд вынесет решение остальным членам преступной банды. Материалы уголовного дела составили 37 томов. Преступники выполняли заказы на убийства на протяжении нескольких лет. Понадобилось более 60 экспертиз, чтобы доказать причастность задержанных к преступлениям.

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