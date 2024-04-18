Священник и военнослужащий попали под арест за преступления в составе одной ОПГ

Банда совершала преступления на протяжении лет. Оказалось, что ее участниками были военный и священнослужитель. Их взяли под стражу. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» .

Правоохранители считают, что организованная группа была создана еще в конце 80-х либо начале 90-х годов. В нее вошли жители Губкинского района Белгородской области. С 1997 года они совершили целый ряд тяжких преступлений. Среди них убийства, рэкет, вымогательства и похищения людей. Следствие поместило под арест по данному делу трех человек: индивидуального предпринимателя, военнослужащего и священника. Считается, что все они принимали самое активное и непосредственное участие в преступных деяниях.

Все свои преступления банда совершала на протяжении 20 лет, вплоть до 2017 года. Она успела отметиться в нескольких десятках эпизодов, которые можно отнести к разряду тяжких либо особо тяжких.

Ранее сообщалось, что банда из трех человек была задержана в Раменском. Преступники под видом газовщиков посещали квартиры и устанавливали места проживания одиноких пожилых людей. Вслед за этим они совершали ограбления.