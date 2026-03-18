Суд взыскал с полиции в пользу россиянина более 160 тыс. руб. за ДТП в Нижнем Тагиле

Житель Нижнего Тагила отсудил у полиции более 160 тыс. руб. после аварии со служебным автомобилем. Ленинский районный суд частично удовлетворил его иск к МУ МВД «Нижнетагильское», сообщил tagilcity.ru.

По данным издания, ДТП произошло в сентябре 2024 года. Как установило следствие, сотрудник полиции за рулем служебной машины при повороте налево не пропустил встречный автомобиль, в результате чего транспорт истца получил значительные повреждения.

По информации издания, страховая компания перечислила пострадавшему 400 тыс. руб., однако этих средств не хватило на полноценное восстановление машины. Суд принял во внимание, что стоимость ремонта превышает рыночную цену автомобиля. В таких случаях ущерб определяют как разницу между доаварийной стоимостью и ценой уцелевших деталей. С учетом страховой выплаты с ответчика взыскали 156,2 тыс. руб.

По данным издания, суд обязал МВД компенсировать траты на хранение поврежденного авто — 6,3 тыс. руб. — и частично покрыть судебные издержки (около 5,8 тыс. руб.).

«В компенсации морального вреда отказали: вред здоровью доказан не был. Не удовлетворили и требование о возмещении расходов на экспертизу — из-за отсутствия подтверждающих документов. Дополнительно на сумму долга будут начисляться проценты до момента полной выплаты. Решение пока не вступило в силу», — сообщил tagilcity.ru.

Ранее сообщалось, что 20% машин в России не имеют полиса ОСАГО.