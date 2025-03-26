Суд заблокировал решение Трампа о прекращении финансирования «Радио Свобода»

По данным издания, соответствующее решение носит временный характер. Судья пришел к мнению, что прекращение финансирования нарушает законодательство. Теперь медиакорпорация также получит компенсацию за то, что была вынуждена самостоятельно искать источники финансирования для работы в период с 1 по 14 марта. Соответствующее решение принял федеральный судья. Размер компенсации — $7,4 млн. По данным Министерства юстиции, указанная сумма была выплачена до принятого решения.

«Руководство USAGM не может одним предложением с обоснованием, не дающим практически никаких объяснений, заставить «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» закрыться — даже если президент приказал им это сделать», — говорится в десятистраничном заключении.

Юрист истцов Томас Бругато рассказал, что в случае, если финансирование не будет возобновлено, в апреле руководство медиакорпорации будет вынуждено уволить сотрудников. В результате компания прекратит работу. Судья высказал мнение, что закрытие медиахолдинга нарушит права многих граждан. Так, еженедельная аудитория корпорации охватывает 47 млн человек, проживающих в 23 странах Европы и Азии. Материалы публиковали на 27 языках.

Ранее сообщалось, что в суд США подан иск против Трампа из-за закрытия им Министерства образования.

* внесена Минюстом России в реестр иноагентов, признана нежелательной организацией в РФ