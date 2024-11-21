Суд заключил под стражу кузбассовца, который на фоне ревности пытал свою девушку: сжимал плоскогубцами пальцы на руке и прикладывал раскаленную металлическую ложку к частям тела, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В Рудничной районном суде Прокопьевска поделились подробностями инцидента. 21-летний молодой человек и 18-летняя девушка приняли решение о совместном проживании. Примерно через несколько недель местный житель заподозрил возлюбленную в измене. Он применял насильственные действия для того, чтобы получить признание.

«Стал прикладывать раскаленную металлическую ложку к частям тела – бедру, голени, ладони, нанес удар по лицу, сжимал плоскогубцами пальцы на руке потерпевшей», — уточнили в ведомстве.

После мужчина сломал девушке нос. Во время задержания молодой человек выпрыгнул через окно и сумел скрыться за пределами региона. Позже он вернулся, чтобы принудить девушку забрать заявление. В этот момент был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражей.

«Потерпевшая в судебном заседании выразить свое мнение относительно избрания меры пресечения в отношении обвиняемого отказалась, мотивируя тем, что опасается его», — добавили в суде.

Ранее сообщалось, что в Ногинске вынесли приговор уроженцу Кубы, который пытался убить своего соотечественника.