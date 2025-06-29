Суд заочно приговорил двух женщин за убийство военного в Ивановской области

Второй Западный окружной военный суд признал виновными россиянку Елену Попову и украинку Марию Савосту в убийстве военнослужащего РФ, которое произошло в декабре 2024 года в Ивановской области, сообщил ТАСС.

По информации издания, суд назначил россиянке 24 года лишения свободы, а украинке — 18 лет. Осужденные женщины заочно арестованы. Их персональные данные добавили в базу международного розыска. Приговор не вступил в законную силу. Срок отсчета периода, на который женщины будут лишены свободы, начнется с момента их задержания на территории РФ или экстрадиции.

«Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Савоста Марии Александровне, гражданке Украины, 18 лет в колонии общего режима. Поповой Елене Алексеевне, уроженке города Серпухов, 24 года в колонии общего режима, а также 1 год ограничения свободы со штрафом 700 тыс. руб.», — говорится в приговоре суда.

В материалах уголовного дела указано, что погибшим оказался командир батареи дивизиона ракетной бригады Константин Нагайко. 30 декабря 29-летний капитан обнаружил на столе подарочную коробку, в которой находились различные косметические средства и взрывное устройство. Следствие предполагает, что посылку отправила украинка. Россиянка передала ее жертве через третьи лица. Взрыв произошел, когда посылку открыл капитан.

По информации издания, воинская часть обратилась с иском выплатить ущерб в размере 70 тыс. руб. Женщин признали виновными в совершении теракта. Россиянку также осудили за незаконный оборот взрывчатых веществ.

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