Задержанные братья-рецидивисты в Махачкале готовили нападение на сотрудника МВД

В Махачкале лица, задержанные 18 июня в рамках операции «Перехват», планировали совершить нападение на работника Министерства внутренних дел РФ. Информацию об этом распространил телеграм-канал Mash Gor.

Задержанные — братья Салимовы — подозреваются в подготовке покушения на представителя регионального управления МВД. Установлено, что один из них в 2013 году был приговорен к 8,5 года лишения свободы за разбойное нападение, а второй в 2015 году получил семилетний срок за ограбление.

Согласно информации источника, 18 июня бойцы СОБРа осуществили задержание подозреваемых. В ходе операции силовики применили оружие, открыв огонь по шинам автомобиля Mercedes, в котором находились братья.

В тот же момент на месте происшествия появился бронированный Mercedes. Братья перебрались в него и попытались скрыться. В процессе бегства они совершили наезд на двух сотрудников спецназа, которым были причинены телесные повреждения различной степени тяжести, потребовавшие госпитализации.

Процесс задержания преступников был зафиксирован на видео.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала участников нападения на военнослужащих из банды Басаева и Хаттаба.