Судьба привела к мужу: россиянка искала супруга в больнице, но оказалась в участке полиции

Жительница кузбасского города пришла в хирургическое отделение, чтобы найти своего мужа. Медики были вынуждены из-за настойчивости горожанки вызвать экипаж Росгвардии, который невольно доставил женщину к ее супругу, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, 44-летняя жительница Кисилевска пришла в больницу с признаками алкогольного опьянения. Сотрудники объяснили, что ее муж в медицинское учреждение не поступал. Однако горожанку это не остановило: она продолжала ходить по отделению, проверяя кабинеты и палаты. Затем женщина собиралась покурить в коридоре больницы. Персонал вызвал для помощи сотрудников Росгвардии.

По данным издания, росгвардейцы передали женщину сотрудникам правоохранительных органов для оформления и установления обстоятельств. В отделе выявилась парадоксальная деталь: супруг, которого она безуспешно пыталась разыскать в медучреждении, уже пребывал там. Он находился в статусе задержанного по другому административному делу.

