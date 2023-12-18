Судебное заседание из-за травм после посещения салона красоты в Тюмени назначили на декабрь

28 декабря пройдет заседание по делу директора сети косметологических клиник Ирины Пантелеевой в связи с осознанным предоставлением некачественных услуг. Женщине продлили меру пресечения под стражей до 13 мая 2024 года, сообщает nashgorod.ru .

Бизнес-леди из Москвы арендовала помещение для студии красоты в Тюмени. Приобрела аппаратуру и инструменты без необходимых сертификатов качества. Пригласила на работу сотрудницу, у которой не было полномочий проводить косметические процедуры. Владелица студии осознавала, что нарушает закон.

В августе 2023 года в салон обратилась женщина, которая хотела омолодить кожу рук. Она заплатила за услугу 7500 рублей. Через время у клиентки диагностировали нейропатию. Понадобилось хирургическое вмешательство и длительный этап восстановления.

Клиентка подала в суд с требованием выплатить ей три миллиона рублей. Собственницу студии задержали в Москве и направили в Тюмень, где проходило расследование по делу. Девушку сразу поместили под стражу.

Пластический и реконструктивный хирург Исамутдинова Гузаль ранее развеяла мифы об увеличении груди.