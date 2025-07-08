Агент Мильштейн назвал лучшего хоккеиста мира прямо сейчас

Известный агент, глава компании Gold Star Дэн Мильштейн в интервью «РБ Спорт» назвал нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова лучшим хоккеистом мира прямо сейчас.

«Никита Кучеров — лучший хоккеист мира на сегодняшний день. Он горит на льду», — сказал Мильштейн.

Лидер «Тампы» второй год подряд стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, но не получил «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку). Мильштейн отметил, что для Кучерова важны не индивидуальные призы, а победы команды.

Также Мильштейн оценил дебют в НХЛ еще одного своего российского клиента, Ивана Демидова, который заключил контракт с «Монреаль Канадиенс». Он подчеркнул, что оценки давать еще рано, несмотря на то, что россиянина с восторгом встретили в Монреале. Мильштейн рассказал, что рекомендует своим молодым клиентам абстрагироваться от внешнего давления и не читать заокеанскую прессу.

Ранее стало известно, что канадский нападающий Шелдон Ремпал, минувший сезон проведший в клубе КХЛ «Салават Юлаев», подписал однолетний контракт с «Вашингтон Кэпиталз».