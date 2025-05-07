Судебные приставы приостановили работу кафе в Кузбассе, где крутят шаурму

В Кемерово судебные приставы приостановили работу кафе, где продают шаурму, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГУ ФССП.

В ведомстве уточнили, что работа заведения приостановлена на 30 дней. Сотрудники во время проверки выяснили, что продукты питания принималась на предприятии без требований к маркировке, а овощи не охлаждались. Кроме того, в холодильном оборудовании отсутствовали термометры.

В ведомстве отметили, что сотрудники не проходили ежедневный осмотр, который предусмотрен законодательством для работников пищевой сферы. Сотрудник, который готовил шаурму, не имел медицинской карточки. По решению судебных приставов, кафе дали время для устранения всех проблем. Судебные приставы на регулярной основе осуществляют проверки на предмет надлежащего исполнения судебного решения.

По информации ведомства, выявленные нарушения могут негативно отразиться на здоровье посетителей популярного в Кемерово заведения.

«Суд признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ („Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения“)», — указано в сообщении ведомства.

Ранее повар оценил идею ввода ГОСТа на шаурму.