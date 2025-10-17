Судья Медиалиги из Орехово-Зуева растрогал тысячи болельщиков: что известно о семье рефери

По информации издания, в полуфинале Кубка Медиалиги в дивизионе премиум-класса между командами 2Drots и Lit Energy арбитр Александр Филимонов появился на поле в уникальной форме. Вместо традиционной судейской майки на нем была специальная футболка с фотографией его родителей, а его выход сопровождала лирическая композиция Алсу и Александра Шевченко «Вместе и навсегда».

Как сообщил REGIONS сам судья, этот перформанс стал его личным подарком родителям — Александру и Татьяне, которые в тот день отмечали 44-ю годовщину со дня своей свадьбы. Идея родилась спонтанно. Получив назначение на важный полуфинал, который привлек внимание множества болельщиков, Филимонов осознал, что это идеальная возможность для необычного поздравления. По его словам, родители, которые являются его преданными фанатами, смотрят все матчи с его участием.

«Мама и папа вместе работали в автоколонне Орехово-Зуева. Отец до сих пор водит автобус. Всю жизнь они посвятили мне с братом. Сейчас родители построили дом в деревне Войнова Гора, где мы часто их навещаем. Главной радостью для них являются внуки: Максим, Ярослав и Вероника», — говорит рефери.

Арбитр, представляющий Орехово-Зуево, рассказал, что его семья имеет простые русские корни: отец родился на Сахалине, а мама — в Орехово-Зуево. Они познакомились в дружеской компании и поженились в 1981 году. После финального свистка сын подарил им тот самый памятный судейский атрибут с их изображением. Теперь, по его словам, он уже размышляет над тем, как оригинально отметить следующую, 45-ю годовщину брака родителей, и уверен, что найдет способ их удивить.

«Я объяснил руководству Медиалиги, что у папы с мамой юбилей и я хочу поздравить их на игре. Мне дали на это добро. Я надел майку с их фотографией и вышел на поле под романтическую песню. Родители были в восторге!» — рассказал Филимонов.

