Сугроб на крыше, цыканье под капотом: почему брошенная «ГАЗель» в Наро-Фоминске подает сигналы SOS?

Наро-Фоминск переживает аномально снежную зиму, которая выводит из строя не только пешеходов, но и транспорт. На улицах города появилась новая примета сезона — автомобили, погребенные под толщей снега, которые продолжают подавать признаки «жизни» пугающими звуками, сообщил REGIONS.

Яркий пример — белая «ГАЗель», уже несколько недель неподвижно стоящая во дворах. За это время на ее крыше сформировался сугроб высотой почти метр. Местные жители, проходя мимо, с недоумением прислушиваются: из‑под капота периодически доносится ритмичное цыканье, похожее на щелчки реле или попытки стартера провернуть замерзший двигатель.

Автомеханик Николай Долгов объяснил корреспонденту REGIONS, что подобные звуки — классический симптом полностью севшего аккумулятора. Бортовая система пытается подать питание, но напряжения уже недостаточно для запуска. Отсюда и характерные «всхлипы» электроники. По словам специалиста, такие брошенные машины становятся не только техническим, но и инфраструктурным препятствием: они мешают снегоуборочной технике и создают слепые зоны для водителей.

«Если автомобиль не планируется использовать длительное время, рекомендуется снять клеммы с аккумулятора или воспользоваться услугами платных стоянок. Это убережет технику и избавит улицы от неподвижных снежных завалов», — отметил Николай Долгов.

Ранее сообщалось, что россиянин пошел на хитрость и целенаправленно закопал свой автомобиль в сугробе.