Житель Кузбасса целенаправленно закопал свой автомобиль в сугробе

Злостный должник из Кузбасса закопал автомобиль в сугробе. Таким образом мужчина надеялся спрятать машину от сотрудников областного УФССП, сообщил VSE42.Ru со ссылкой на ведомство.

По информации ведомства, сотрудники установили, что мужчина является собственником Nissan Almera 2013 года выпуска. Машину намеревались изъять в связи с полуторамиллионным долгом горожанина. Найти транспортное средство не удалось. Сотрудники выяснили, что мужчина пошел на хитрость. Он воспользовался погодными условиями.

«Должник умышленно скрывал имущество, воспользовавшись зимними погодными условиями, намеренно спрятал автомобиль под слоем снега», — сказали в управлении.

По информации областного УФССП , сотрудники выследили местонахождение иномарки . Они откопали автомобиль при помощи лопат. Машина будет продана на аукционе. Полученные деньги направят на погашение задолженности жителя Кузбасса.

