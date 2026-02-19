Сугробы по шею: фотограф показал масштаб снегопадов в Ступине с помощью городских фигур

В качестве измерительного прибора выступили световые фигуры оленей в сквере у Нового рынка. После нескольких дней метелей и обильных осадков городское пространство превратилось в зимнюю сказку, где из-под снега видны лишь головы и рога сказочных животных.

Сугробы на газонах оказались настолько высокими, что почти полностью поглотили световую инсталляцию. Взрослые олени еще выглядывают из снега по шею, а вот их детеныши скрылись целиком — наружу торчат только кончики маленьких рожек.

Кадры Котова наглядно показывают, какая погода воцарилась в округе: даже ухоженные общественные пространства сейчас больше напоминают заснеженные поля, где едва угадываются очертания привычных объектов.

«Солнце, снег и февральские морозы!» — подписал опубликованные кадры автор фото.

Ранее сообщалось, что синоптик Позднякова предупредила о мартовских снегопадах в Подмосковье.