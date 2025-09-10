Сумка, 14 телефонов и сигареты по чужой карте: осужден вор-рецидивист

Житель Кемерово, который нанес ущерб потерпевшим в размере 300 тыс. руб., приговорен к четырем годам колонии строгого режима. Об этом проинформировали в телеграм-канале полиции Кузбасса, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации ведомства, 39-летний местный житель с октября по ноябрь 2024 года совершил 14 краж мобильных телефонов на общую сумму 300 тыс. руб. Потерпевшими становились люди различных возрастов: от подростков до пенсионеров. Самому юному потерпевшему исполнилось 17 лет, а старшему — 67. Горожанин совершал кражи в общественном транспорте. Потерпевшие обращались в полицию. Один из эпизодов хищения был зафиксирован камерой, установленной в автобусе.

«Рецидивист заходил в автобус, подходил вплотную к своим жертвам и незаметно вытаскивал из карманов их курток мобильные телефоны, после чего вслед за потерпевшими выходил из транспортного средства», — указано в сообщении ведомства.

По данным ведомства, мужчина также похитил сумку. Женщина оставила ее на несколько минут на остановке, чтобы подойти к дороге и проверить обстановку на дороге. Рецидивист обнаружил в сумке банковскую картой, которой расплатился в магазине при покупке сигарет.

По информации ведомства, похищенные мобильные телефоны кузбассовец продавал прохожим или сдавал в комиссионные магазины. Вырученные деньги тратил в магазинах, основной ассортимент которых — продукты. Материалы дела были переданы в суд.

«После сбора доказательственной базы уголовное дело было направлено в суд, который признал фигуранта виновным и с учетом предыдущих судимостей, приговорил к 4 годам лишения свободы с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии строгого режима», — отмечено в сообщении.

