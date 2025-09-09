Осужденный изрезал сотрудника ФСИН куском телефона

Осужденный волгоградской исправительной колонии № 12 вместо освобождения после отбытия срока получил новое уголовное дело за нападение на сотрудника ФСИН. Об этом сообщает MK.Ru.

Согласно официальному заявлению старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксаны Чередниной, конфликт возник когда сотрудник учреждения преградил путь заключенному. Инспектор обнаружил у 20-летнего заключенного мобильный телефон и законно потребовал его сдать, на что осужденный ответил отказом, а затем нападением.

Сообщается, что осужденный разломал телефон на части и использовал один из осколков в качестве оружия, нанеся инспектору порез кисти руки.

Нападавший полностью признал вину по статье 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Уголовное дело уже направлено в городской суд Волжска для рассмотрения по существу.

Ранее был задержан один из сбежавших из СИЗО Екатеринбурга арестантов.