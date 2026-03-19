Сумма ущерба та же, но дело вернули: в Прикамье продолжают разбираться с бывшим директором МУПа

По информации издания, в среду, 18 марта, судья Пермского краевого суда Сергей Коробейников направил материалы для рассмотрения в Пермский районный суд. Ранее, 11 марта, судья Кунгурского суда Юлия Грошева решила, что дело не может рассматриваться в городском суде, и передала его по подсудности.

По информации издания, бывшего руководителя предприятия обвиняют в хищении более 2,3 млн руб. из бюджета «Водоканала». Это уже не первый визит дела в районный суд — ранее его уже направляли туда из Кунгура. Однако тогда, по ходатайству прокуратуры, материалы вернули следствию для уточнения суммы ущерба, нанесенного бюджету Кунгура. Теперь обновленное обвинительное заключение снова поступило в первую инстанцию.

«По информации Properm.ru, сумма определенного в новой редакции обвинительного заключения ущерба та же — более 2,35 млн руб. Из них, считает следствие, 1,71 млн руб. обвиняемый присвоил, а оставшиеся деньги передал за молчание сотрудникам МУП», — указано в статье.

