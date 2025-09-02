Сумма взятки в деле редактора URA.RU Аллаярова увеличилась
Сумма взятки в деле редактора URA.RU Аллаярова увеличилась до 120 тыс. руб.
Фото: [МедиаБанк Подмосковья/Анна Тюрюмина]
В рамках уголовного дела в отношении главного редактора свердловского филиала информационного агентства URA.RU Дениса Аллаярова были выявлены новые факты. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале издания.
Журналист уверен, что во время допроса свидетелей сотрудникам правоохранительных органов удастся установить его непричастность к инкриминируемым деяниям. Согласно материалам дела, которые приводит издание, основанием для претензий следствия стала предполагаемая передача денежных средств бывшему руководителю отдела уголовного розыска полицейского управления № 10 Екатеринбурга Андрею Карпову, являющемуся родственником редактора. Оперативные мероприятия в помещении редакции, включая обыск, проводились 5 июня. В телеграм-канале отмечено, что в деле появились новые данные.
«Сумма взятки выросла с 20 до 120 тыс. руб.», — указано в телеграм-канале.
