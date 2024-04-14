Британская газета Sun публикует материал, в котором сообщает о намерении Киева разрушить Крымский мост до середины нынешнего лета.

Издание отмечает, что украинские официальные лица уверены, что Киев сможет осуществить план к середине июля. Однако автор отмечает, что пока это кажется нереальным. У Украины есть 100 дней, чтобы осуществить задуманное.

Эксперт по вооружениям рассказал изданию, что для уничтожения Крымского моста Украине необходимы морские дроны, ракеты Storm Shadow и американские истребители F-16. В настоящее время большая часть всего необходимо у киевского режима уже есть. Эксперты уверены, что одновременное комбинирование всех трех видов вооружений обеспечит ВСУ успех.

Издание отмечает, что Крымский мост имеет стратегическое и символическое значение. С одной стороны, по нем оперативно перевозят необходимую для ВС РФ технику. С другой стороны, открытие моста прошло торжественно. Президент Владимир Путин высоко оценил работу строителей и напомнил, что Крым вернулся домой.

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