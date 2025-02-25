Superjet с отказавшей радиолокацией совершил посадку в Шереметьево

Пассажирский самолет Superjet после отказа радиолокации совершил штатную посадку в аэропорту Шереметьево, сообщили ТАСС источники в оперативных службах.

По данным агентства, самолет следовал из Екатеринбурга в Москву.

«Самолет совершил благополучную посадку в 14:06 мск», — сообщил источник ТАСС.

РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах сообщило, что экипаж самолета заранее проинформировал о неисправностях. Предположительно, произошел сбой в работе систем радиолокации. В результате самолет совершил штатную посадку.

Телеграм-канал Baza сообщил, что перед посадкой на территорию аэропорта прибыли сотрудники МЧС. Спасатели были готовы в случае необходимости оказать помощь пассажирам. Их на борту было 87 человек. С учетом членов экипажа в самолете находились 100 человек. Борт принадлежит авиакомпании «Россия».

Ранее сообщалось, что загадочно пропавший самолет рейса MH370 вновь начали искать у берегов Австралии.