Загадочно пропавший самолет рейса MH370 вновь начали искать у берегов Австралии

В Индийском океане, неподалеку от западных берегов Австралии, возобновились поисковые работы по обнаружению Boeing 777-200 компании Malaysia Airlines, исчезнувшего более 10 лет назад. Самолет выполнял рейс MH370 по маршруту Куала-Лумпур — Пекин. Об этом проинформировал телеканал 9News.

По информации телеканала, поиски ведет американская компания Ocean Infinity, заключившая соглашение с правительством Малайзии.

Предполагается обследовать территорию площадью около 15 тыс. кв. км, находящуюся приблизительно в 1,5 тыс. км от города Перт, расположенного на восточном побережье Австралии.

Подчеркивается, что меньшая площадь поиска по сравнению с предыдущими операциями, охватывавшими до 200 тыс. кв. км, позволит проводить работы более сфокусированно и детально.

Напомним, Boeing 777-200 вылетел из Куала-Лумпура в Пекин в ночь на 8 марта 2014 года и примерно через два часа после взлета исчез с радаров. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.

Власти Малайзии в январе 2015 года официально признали крушение самолета и гибель всех, кто находился на борту. До настоящего времени какие-либо обломки самолета не были найдены.

Ранее сообщалось, что Австралия ввела санкции против 70 физлиц и 79 организаций, связанных с Россией.