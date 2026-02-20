Супермаркеты с готовыми блюдами отбирают клиентов у кафе: тренд, который меняет рынок

Руководитель сети кондитерских «Тортишная» и кафе «Завтра, Кать» Алексей Поляков назвал VSE42.RU четыре причины, которые приводят к изменения ресторанного бизнеса.

По мнению эксперта, первая причина — режим экономии, в котором в последнее время живут некоторые россияне. В такие периоды кафе и рестораны становятся не самым важным для человека.

«Бюджетные чеки сокращаются еще с прошлой весны. Общая тенденция по общепиту, по еде вне дома – люди шесть раз подумают, прежде чем потратить на это деньги», – констатирует ресторатор.

Вторая причина, меняющая ресторанный бизнес, связана с большим ассортиментов готовых блюд в супермаркетах, отметил эксперт. Раньше сотрудник в обеденный перерыв посещал кафе, где ему предлагали особенное меню. Теперь этот же сотрудник пойдет в ближайший супермаркет, где предложен широкий ассортимент выпечки и готовых блюд.

«И поедят в два раза дешевле и не сильно хуже по качеству. Это очень большой сегмент откусило от "ресторанки" и продолжает дальше отъедать. Потому что сегмент готовой еды растет бешеными темпами», – объяснил Алексей Поляков.

Эксперт назвал третью причину — налоги. Налог на добавочную стоимость на 2% с 1 января 2026 года был увеличен. О нововведении активно сообщали в СМИ. Однако есть и другие изменения, которые также влияют на доход ресторана.

По мнению специалиста, четвертая причина — рост цен на продукты питания. С учетом роста НДС поставщики продуктов питания также поднимут цены. Стоит учитывать и другие затраты — коммунальные услуги, охрану, зарплату персонала, дезинфекцию, дератизацию, чистку жироуловителей и многое другое.

«Соответственно, маржинальность, которая и так была невысокой, для нас скукожилась до 3-5%, а у кого-то упала до ноля или вовсе в отрицательные значения перешла», – анализирует Алексей Поляков.

Ранее эксперт Богданова высказала мнение, что россияне стали требовать идеального сервиса и вкусных блюд.