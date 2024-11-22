Супруг тагильчанки с ВИЧ винит в ее смерти врачей из-за отказа в госпитализации

27 октября девушку доставили в реанимацию. В этот же день ее не стало. Супруг рассказал, что ее самочувствие ухудшилось 23 октября. К утру следующего дня боли стали еще сильнее. Семья вызвала скорую. Девушку забрали на обследование. Супруг собирал вещи, потому что был уверен в госпитализации жены. Вскоре девушка позвонила и попросила забрать ее домой.

«Отношение, как она объясняла, как к собаке — «Вызывай себе такси, не притворяйся». Приехала домой заплаканная. Купил ей обезболивающие. Они ей даже ничего не написали, что купить», — рассказал редакции TagilCity.ru супруг девушки Иван.

Со слов супруга, на следующий день девушке снова стало плохо. На скорой ее доставили в больницу. Девушка подписала заявление, в котором отказывалась от госпитализации. Супруг уверен, что медики воспользовались ее самочувствием. Он считает, что жена не понимала, что происходит, не реагировала ни на кого и издавала «мычание».

После смерти девушки ее родные заявили, что летального исхода можно было бы избежать. Они считают, что медики не оказали необходимую помощь. Редакция узнала также, что у девушки было множество различных заболеваний, кроме ВИЧ. Она пролечилась от менингита, энцефалита, а с 14 лет лечила сердце. Антиретровирусную терапию, которую назначают пациентам с ВИЧ, не проходила несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что у отравившейся семьи под Красноярском, потерявшей четверо детей, родился мальчик.