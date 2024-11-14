У отравившейся семьи под Красноярском, потерявшей четверо детей, родился мальчик

Мальчик родился у семьи в Красноярском крае, в которой от отравления погибли четверо детей, сообщило РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

Напомним, трагедия произошла около двух месяцев назад. Семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, по данным СУСК, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка.

У всех членов семьи 21 сентября появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении.

На следующий день, в воскресенье, в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок — 12-летняя девочка. Детей похоронили 30 сентября после выписки родителей из больницы.

Мужчине 34 года, женщине — 32. На момент отравления она была на девятом месяце беременности, врачам удалось сохранить малыша.

Мальчик родился 8 ноября в перинатальном центре в Ачинске. Семья переехала из Красной Сопки и живет в соседнем поселке.

По словам собеседника агентства, дом они не продавали. Прокуратура со своей стороны проверит патронаж новорожденного в Назаровской ЦРБ.

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