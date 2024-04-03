Супруге актера Торсуева грозит пять лет тюрьмы на Украине

Актер Владимир Торсуев, исполнивший главную роль в фильме «Приключения Электроника», рассказал о своем отношении к СВО, а также поделился, за что его супруге грозит срок на Украине и как сам сбегал от сотрудников СБУ, пишет интернет-издание «Абзац» .

Супруга Владимира Торсуева получила гражданство России, но ранее она проживала на Украине. Сотрудники СБУ заочно приговорили ее к пяти годам лишения свободы за брак с российским актером.

«У меня супруга – гражданка Украины. Сейчас, к счастью, она получила уже российское гражданство. СБУ работает, не дремлет – ей уже дали пять лет тюрьмы заочно за то, что она жена «террориста». Но это же бред. У нее там дети, внук у нас там, отец. На похороны матери она не смогла поехать, потому что ее арестуют и посадят тюрьму. За что? За то, что она замужем за Торсуевым» – сказал актер.

Поводов у СБУ не любить актера хватает. Он активно поддерживал жителей на тот момент еще непризнанных республик с первых дней, как Украина инициировала антитеррористическую операцию. Актер рассказал, что луганские дети могут определить по звуку был ли «прилет» или «отлет». Они знают, какие бывают калибры. Многие выросли в войне.

Владимир Торсуев много беседовал с военными и знал настрой людей по отношению к Украине. Спикер уверен, что никто не сможет простить Киев после пережитого.

Во время одного из таких посещений актера с братом Юрием Торсуевым пытались выкрасть сотрудники СБУ. Он поделился воспоминаниями, как это происходило.

«На границе с Россией в придорожном кафе нашлась сердобольная дамочка, которая позвонила и сказала, что здесь Торсуевы. Пообещала нам, что поможет с транспортом. И вот за нами приехал транспорт – их [было] пять мужчин и две женщины. Сели в автобус, через 15 минут уже поняли, что едем не туда. И они недоброжелательные, прямо скажем, были, и поехали мы не в ту сторону. Пришлось уходить лесами с мордобоем. В общем, адреналинчика, простите за сленг, хапнули. При том дама кричала: «Валите этих сволочей». [Они] как в тире стояли, по нам стреляли», – заключил он.

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