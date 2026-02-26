Супруги из Пущина открыли водоросль для производства косметики и БАДов

В подмосковном Пущине супруги-ученые Михаил и Ольга Филипповы совершили открытие, которое может найти применение в медицине, косметологии и экологии, сообщил REGIONS.

Ученые выделили новый штамм морской микроводоросли, ранее не описанный наукой. Обнаруженный организм назвали «Нано» — он близок к роду парахлорелл.

«Меня заинтересовала способность каталазы защищать организм от оксидативного стресса и удалять свободные радикалы из митохондрий. Я решил поискать природные аналоги этого фермента и обратил внимание на водоросли», — рассказывает Михаил Филиппов.

Классифицировать новый вид помогла альголог Анна Темралеева, научный сотрудник Всероссийской коллекции микроорганизмов. Исследования показали, что микроводоросль богата каротиноидами, включая лютеин. Сейчас на ее основе уже производят биологически активные добавки и кормовые смеси.

«Микроводоросли — настоящие чемпионы по содержанию полезных веществ, которые защищают клетки от стресса и старения, а также помогают сохранить зрение. Наш штамм „Нано“ в этом плане стал настоящим рекордсменом», — отмечает Михаил Филиппов.

Собственная лаборатория ученых работает над технологиями выращивания «Нано». В планах — использовать водоросль для очистки сточных вод и создания натуральных SPF-фильтров для косметики. В частности, разработкой заинтересовалась компания «Ля водоросля». Открытие может стать основой для целого ряда экологичных и биотехнологических решений.

