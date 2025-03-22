Супруги выбегали из горящего «Крокуса» и стали свидетелями побега террористов

Выжившая в теракте в «Крокус Сити Холле» Евгения рассказала «Ленте.ру», как вместе с супругом стала очевидицей побега террористов из горящего здания.

Женщина рассказала, что в тот трагический день пришла в «Крокус Сити Холл» с супругом на концерт группы «Пикник». Когда злоумышленники начали расстреливать людей, супружеская пара спряталась в VIP-ложе. Евгения помнит, что стрельба не прекращалась длительное время. Люди лежали на полу.

По словам Евгении, после того, как злоумышленники подожгли зрительный зал, сработала сигнализация. Супруги поняли, что надо срочно выбираться из здания. Они побежали к тому входу, через который вошли в здание. Дверь была закрыта, но ее удалось открыть сильным толчком. Здесь они и столкнулись с террористами.

«В холле лежали тела. Мы побежали к выходу, супруг обратил внимание на людей в разгрузочных жилетах, но не придал этому значения», — вспомнила россиянка.

Женщина предполагает, что террористам уже было неинтересно убивать людей. Злоумышленники преследовали одну цель — выбраться из здания и оперативно покинуть место преступления. По воспоминаниям супругов, на тот момент автомобили экстренных служб еще не прибыли. Стояла только машина ЧОПа. Супруги спрятались за ней, чтобы немного отдышаться и побежали к своему автомобилю. Перебегая дорогу, видели белый автомобиль. Как выяснилось позже, именно на нем террористы покинули место происшествия.

Ранее сообщалось, что райдер «Пикника» изменился после трагедии в «Крокусе».