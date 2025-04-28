Сургутянин остался недоволен ответом на предложение внести изменения в законодательство

Сургутянин недоволен ответом на предложение внести изменения в законодательство

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Фото: [Медиасток.рф]

Сургутянин обратился к губернатору ХМАО с просьбой внести изменения в региональное законодательство. В департаменте региональной безопасности ответили на предложение. Ответное письмо вызвало у горожанина возмущение, сообщил muksun.fm.

«Мне стало жутко читать это с самого начала, чисто логически даже. Я предлагал рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство, а мне пишут, что мое предложение повлечет за собой смену законодательства. Где хотя бы элементарная логика? Да, влечет, но я этого и хотел», — прокомментировал читатель Muksun.fm.

По данным издания, обратившийся горожанин работает в ночные смены. В своем обращении губернатору он напомнил, что в ночное время вынуждены работать специалисты разных профессий: энергетики, медики, спасатели. После смены они хотят отдохнуть, но иногда сталкиваются с проблемами: ремонтные работы в соседних зданиях, громкая музыка и другие источники шума. Мужчина считает, что привел много аргументов в своем письме.

По словам сургутянина, авторы ответного письма обращают внимание на решение Конституционного суда. Так, в спорных вопросах рекомендовано руководствоваться принципами справедливости. Мужчина отметил, что в этом и заключалась суть его предложения. Он считает, что права сотрудников, которые выходят в ночные смены, несправедливо нарушены.

«Как будто бы у меня интеллект уровня „валенок“ и я должен этих сложных формулировок испугаться и ничего в них не понять. А я понял и расстроен таким отношением», — возмущается собеседник редакции.

По мнению сургутянина, ему не ответили на заданный вопрос. Подобное отношение он считает неприемлемым.

Ранее сообщалось, что глава Минтранса Подмосковья представил пять законодательных инициатив на всероссийском форуме.

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