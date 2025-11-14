Сушка полотенец и риск замыкания: какие три правила установки полотенцесушителя в ванной нарушают чаще всего

Полотенцесушитель — прибор, который помогает в сушке вещей и препятствует образованию сырости в помещении. Эксперты предупредили, что при самостоятельной установке оборудования важно следовать определенным правилам безопасности, сообщил tagilcity.ru.

По мнению специалистов, постоянный контакт с паром и брызгами приводит к быстрой деградации резиновых уплотнителей в светильниках. Чтобы предотвратить попадание влаги во внутреннюю конструкцию прибора, необходимо соблюдать минимальную дистанцию в 60 см от края ванны или душевой кабины и отдавать предпочтение моделям со степенью пыле- и влагозащиты не ниже IP44.

По данным специалистов, для полного устранения угрозы возгорания необходимо подключение через устройство защитного отключения (УЗО) или дифференциальный автомат с током утечки 10 мА. Наиболее правильным решением будет распределить все приборы в ванной комнате по разным электрическим линиям, чтобы ежедневные процедуры не прерывались из-за срабатывания защиты.

