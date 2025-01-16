Суставной позвонок и зуб мамонта: названы интересные предложения на сайте объявлений
NewsTracker: жители Ставропольского края продают зуб мамонта и череп скота
Фото: [Медиасток.рф]
Жители Ставропольского края публикуют на сайте бесплатных объявлений необычные предложения, сообщил newstracker.ru.
Так, один из пользователей портала предлагает купить череп крупного рогатого скота без нижней челюсти за 10 тыс. руб. Автор объявления уточнил, что также у него есть в наличии череп барана, который он готов продать за 3,5 тыс. руб. Россияне уже у другого продавца могут приобрести зуб мамонта стоимостью 18,5 тыс. руб. Коллекционный экземпляр готовы отправить в любой город России. Фото товара сделано с разных ракурсов.
Продавец из села Дивного написал на сайте бесплатных объявлений, что во время демонтажа цоколя в доме нашел суставной позвонок. Продавец уточняет, что не знает, кому принадлежит позвонок. Однако уверен, что он пролежал очень много лет. Стоимость необычного товара — 3 млн руб.
«Тем временем продавец из Ставрополя продает пятитысячную купюру с номером 6666666. Он решил не мелочиться и просит за нее 6 666 666 рублей», — сообщил newstracker.ru.
Издание нашло также объявление о продаже одного новогоднего носка. Стоимость — 500 руб. Автор уточнил, что не шутит. Он уточнил, что не располагает временем вязать второй носок. Изделие ручной работы выполнено из шерсти. В качестве декора выбраны бусы. Продавец делится идеями, как можно использовать один носок. Например, украсить им камин или витрину магазина.
Ранее корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» обнаружил на сайте бесплатных объявлений автобиографическую книгу Гагарина «Дорога в космос» с подписью космонавта за 2,5 млн руб.