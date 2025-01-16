Суставной позвонок и зуб мамонта: названы интересные предложения на сайте объявлений

Так, один из пользователей портала предлагает купить череп крупного рогатого скота без нижней челюсти за 10 тыс. руб. Автор объявления уточнил, что также у него есть в наличии череп барана, который он готов продать за 3,5 тыс. руб. Россияне уже у другого продавца могут приобрести зуб мамонта стоимостью 18,5 тыс. руб. Коллекционный экземпляр готовы отправить в любой город России. Фото товара сделано с разных ракурсов.

Продавец из села Дивного написал на сайте бесплатных объявлений, что во время демонтажа цоколя в доме нашел суставной позвонок. Продавец уточняет, что не знает, кому принадлежит позвонок. Однако уверен, что он пролежал очень много лет. Стоимость необычного товара — 3 млн руб.

«Тем временем продавец из Ставрополя продает пятитысячную купюру с номером 6666666. Он решил не мелочиться и просит за нее 6 666 666 рублей», — сообщил newstracker.ru.

Издание нашло также объявление о продаже одного новогоднего носка. Стоимость — 500 руб. Автор уточнил, что не шутит. Он уточнил, что не располагает временем вязать второй носок. Изделие ручной работы выполнено из шерсти. В качестве декора выбраны бусы. Продавец делится идеями, как можно использовать один носок. Например, украсить им камин или витрину магазина.

Ранее корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» обнаружил на сайте бесплатных объявлений автобиографическую книгу Гагарина «Дорога в космос» с подписью космонавта за 2,5 млн руб.