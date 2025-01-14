Оригинал за 2,5 млн рублей: на «Авито» в Москве выставили книгу «Дорога в космос» с автографом Гагарина
Книгу с автографом Гагарина выставили на «Авито» за 2,5 млн рублей
Фото: [сommons.wikimedia/mos.ru]
Автобиографическую книгу Юрия Гагарина «Дорога в космос» с подписью самого космонавта выставили на «Авито» в Москве. Продается экземпляр, подписанный в подарок космонавту Алексею Леонову. Объявление обнаружил корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня».
К книге, автографу Гагарина с напутственными словами, которые первый космонавт адресовал Леонову, прилагается заключение экспертизы о подлинности подписи. Автор объявления подчеркивает, что подпись Гагарина на книге для Леонова — это символ дружбы и единства двух выдающихся космонавтов, объединенных общей целью.
Уникальный экземпляр «Дороги в космос» продается за 2,5 млн рублей. Объявление было опубликовано 16 декабря, покупатель по-прежнему не нашелся.
Фото: [городская доска объявлений]
Ранее стало известно, что на «Авито» продают автограф Наполеона.