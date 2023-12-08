«Я спокойна и уверена в своих действиях»: выяснилось, почему стюардессы держат руки на коленях

В самолете некоторые пассажиры замечают, что стюардессы как будто выбирают специальные позы, когда садятся в кресло: часто их руки держатся неподвижно поверх колен или под бедрами, а локти прижаты к телу.

Стюардесса Кристина Люцидарская рассказала, с чем связан выбор таких поз, и как они помогают в работе.

Безопасность

По словам стюардессы, необычные позы, которые замечают пассажиры самолета, нужны для личной безопасности.

«Дело в том, что у нас есть безопасные позы, которые нам нужно принять на случай, если будет совершена аварийная посадка. Мы, бортпроводники, занимаем их на своих станциях во время критических фаз полета, то есть во время взлета и посадки»,— пояснила Люцидарская в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Специальные позы помогают стюардессам не упасть и избежать травм. Пассажиры действительно замечают необычное положение тела, но бортпроводницы проводят в нем не так много времени. Особенно позы помогают в нестабильных ситуациях, например, при жесткой посадке.

«В зависимости от того, сидим ли мы лицом или спиной по направлению полета, получается, что у кого-то руки как будто лежат под бедрами, колени сведены, а подбородок прижат к груди. При этом для пассажиров существуют свои безопасные позы, о которых мы рассказываем при необходимости», — отметила собеседница.

Ментальный настрой

Люцидарская рассказала об еще одном необычном правиле, о котором пассажиры даже и не догадываются. Заняв специальные позы, стюардессы приступают к ментальному настрою.

Фото: [ Михаил Воскресенский/РИА Новости ]

«При каждом взлете и каждой посадке, когда пристегнули всех пассажиров и сели на свои станции, мы проводим тридцатисекундный настрой. В этот момент мы особо не улыбаемся, не отвечаем на вопросы пассажиров и ведем мысленный диалог с самими собой», — поделилась подробностями бортпроводница.

В этот момент стюардессы в мыслях проговаривают, на каком типе самолета они летят, за какой выход отвечают, какую безопасную позу занимают и какие команды следует подать пассажирам. В конце ментального настроя они говорят себе: «Я спокойна и уверена в своих действиях».

«Этих правил мы придерживаемся во время каждого полета. После 30 секунд подготовки мы можем вести себя более расслабленно в своей безопасной позе. Мы включаем состояние осознанности и продолжаем работу: поддерживаем разговор и отвечаем на вопросы», — заключила собеседница.

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