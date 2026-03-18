Лояльное отношение к вахтовому методу работы, надежные отношения и уверенность в счастливом совместном будущем — Сургут уверенно занимает второе место в рейтинге сервиса знакомств Mamba, сообщил muksun.fm. Психолог Ольга Игнатова высказала мнение, что данная тенденция связана с особенностями жизни в регионе, который славится суровыми мужчинами и стойкими женщинами.

Эксперт высказала мнение, что активность жителей Сургута на сайтах знакомства связана со многими факторами. Исключать одиночество из-за погодных условий не стоит. Зимой люди более ограничены в движении и развлечениях, поэтому активнее ищут спутника по жизни. Весной мужчины чаще возвращаются с вахт, поэтому появляется больше времени.

Что касается развлечений, то это еще одна причина интереса местных жителей к свиданиям. Жители города много зарабатывают, но не всегда могут потратить деньги: в Сургуте нет большого количества развлекательных центров, культурных зон.

«Поэтому свидания становятся едва ли не единственным способом получить яркие эмоции и тот самый дофамин», — поясняет психолог Ольга Игнатова.

По словам специалиста, в небольших городах, в отличие от крупных центров, по-прежнему сильны традиции. Главное место в жизни людей занимают свадьбы, семейные торжества и создание ячейки общества.

