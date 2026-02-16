Свечи, игрушки и цветы: жители Костомукши вышли на улицы города после смерти двухлетней девочки

В воскресенье, 15 февраля, жители Костомукши организовали на улице города памятный митинг в честь двухлетней девочки, которая умерла в ночь на 14 февраля. Трагический инцидент вызвал широкий резонанс. Жители обсуждают смерть малышки в соцсетях. Некоторые винят медиков, сообщил karelinform.ru.

По информации издания, в соцсетях появились фотографии памятного мемориала, организованного местными жителями. Горожане приносили цветы, мягкие игрушки и свечи. Таким образом они выражали поддержку семье ребенка.

По словам матери, за день до трагедии она снимала на видео дочь и делала памятные фотографии. Ребенок чувствовал себя хорошо, уверяет женщина. Накануне они играли и рисовали. Девочка умерла в больнице.

По данным издания, смерть малышки вызвала широкий общественный резонанс. В городских пабликах появляется предположение, что в смерти малышки виноваты медики. На данный момент информация официально не подтверждена.

В паблике «Отражение. Карелия» сообщается, что девочка лежала в обычной палате. Врачи заверили родителей, что переводить ребенка в реанимацию не стоит. Девочка страдала от нехватки кислорода и, по данным паблика, синела.

«И пока шло драгоценное время, ребенок просто синел от нехватки кислорода, так еще и чемодан реанимационный надо было искать с трудом, который, видимо, не доставался сто лет, где он там в ИТАРе лежал, с трудом вспоминали и потратили 15 минут на поиски! Мать кричит о помощи, отец будит врача, а время — как вода сквозь пальцы, и по итогу ребенка нет! Родители убиты горем!» — отмечено в паблике.

