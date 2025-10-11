Свергнутый экс-президент Сирии Башар проживает в Москва-Сити и часто посещает загородный дом в Подмосковье, сообщил РБК со ссылкой на немецкую газету Zeit.

Немецкая газета ссылается на источник из ближайшего окружения семьи Асада, который знает экс-президента Сирии с самого детства. По информации издания, в России Башар проживает вместе с семьей. Большую часть времени он проводит в трех квартирах в элитном столичном высотном доме. Российские журналисты предположили, что речь о Москва-Сити.

По информации Zeit, внизу высотного здания находится торговый центр, который Асад посещает крайне редко. Большую часть времени он проводит за онлайн-играми. Часто он бывает в загородном доме, расположенным в Подмосковье. За зданием следит частное охранное предприятие. В общей сложности семья экс-президента Сирии владеет примерно двумя десятками столичных квартир.

Корреспондент Zeit отметил, что проверить достоверность информации, предоставленной источником, редакция не имеет возможности. РБК наполнило, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи получил политическое убежище на территории Российской Федерации. При этом Москва сохранила дипломатические отношения с новым руководством Сирии. Официальные представители российского МИДа подтверждали факт нахождения Асада в России и гарантировали его безопасность.

Ранее сообщалось, что бывшего президента Сирии Башара Асада пытались отравить по прибытии в Москву.