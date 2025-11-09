Свет частично вернулся в Таганрог: авария на высоковольтной линии оставила город без электричества

Глава города Таганрог Светлана Камбулова в своем телеграм-канале проинформировала, что электроснабжение большей части потребителей восстановлено. Подача электроэнергии выполнена по резервным схемам электроснабжения.

Глава сообщила, что ПАО «Россети» проинформировало об аварийном отключении высоковольтной линии. В результате инцидента в ряде районов города отключилась электроэнергия. На место происшествия прибыли аварийные бригады. Специалисты обещали, что будут прикладывать максимальные усилия для оперативного возобновления электроснабжения.

«Устранить аварийную ситуацию планируется в течение двух часов», — написала глава города.

Ориентировочно через 1,5 часа глава сообщила, что электроснабжение большей части потребителей восстановлено. Работы продолжаются. Абонентам, которым на данный момент свет не вернули, намерены восстановить подачу в течение двух часов. Глава написала, что понимает все неудобства горожан. По ее словам, специалисты проявляют высокий профессионализм, чтобы как можно скорее устранить выявленные проблемы.

Ранее сообщалось, что основатель файлообменников Mega после энергетического коллапса призвал Киев к переговорам.