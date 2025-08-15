Священник, обвинивший жен в пьянстве мужей, построил храм

Священник Валерий Сосковец, который в последние дни привлек внимание общественности пояснением причин мужского пьянства, построил храм. REGIONS собрал некоторые интересные факты из биографии священнослужителя, который активно ведет диалог с аудиторией различных социальных сетей и платформ.

По информации издания, благочинный Каширского церковного округа и настоятель Введенского храма Каширы Валерий Сосковец родился в 1973 году. В разное время он становился настоятелем различных храмов. Экономист по образованию, был рукоположен в сан диакона в 2004 году.

По данным издания, священнослужитель ведет активную деятельность в Сети. Он рассказывает не только о религиозных темах, но и общественно значимых. Недавно в Сети активно распространялось видео, в котором Валерий Сосковец назвал причину мужского пьянства. Священнослужитель пропагандирует активный образ жизни, дает рекомендации по воспитанию детей, по укреплению семейного союза.

«Сегодня у священника — 274 тыс. подписчиков на Ютуб-канале, более 30 тыс. — в Тг-канале и еще более 12 тыс. — во ВКонтакте. И эта аудитория неизменно растет по мере тех действительно животрепещущих тем, которые затрагивает священнослужитель», — сообщил REGIONS.

По информации издания, храм, который открыли в честь 14 тыс. мучеников младенцев Вифлеемских, был открыт по инициативе Сосковца. Храм появился на Аладьинском кладбище рядом с Каширой. Деньги на строительство собирали совместными усилиями: помощь оказывали прихожане и неравнодушные каширяне.

«Мы служим молебен младенцам Вифлеемским — о тех загубленных, которые были убиты во чреве матери», — пояснил Валерий Сосковец.

