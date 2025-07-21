Священник Островский признался, что считает дискредитацией традиционных ценностей

Священник Павел Островский в эфире авторской программы на радио Sputnik высказал мнение, что с целью блокировки в соцсетях дискредитирующего традиционные ценности контента в России нет необходимости в принятии отдельного законопроекта.

По информации издания, комитет Госдумы по информационной политике призвал принять поправки, которые обязывают владельцев социальных сетей и онлайн-платформ блокировать контент, дискредитирующий традиционные ценности. Священник Островский высказал мнение, что в России на законодательном уровне уже запрещена публикация и распространение непристойного контента. Эксперт назвал его «пошлятиной». Необходимости в отдельном законе, по мнению Островского, нет.

Священник Павел Островский рассказал, что основой ценностей выступают религиозные принципы. Например, прелюбодеяние и аборты — это пример дискредитации традиционных ценностей. Священнослужитель регулярно обсуждает в эфире социально-значимые ценности и отвечает на вопросы, которые задают слушатели в эфире радио.

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