Святочные гадания: валенок становился мистическим компасом судьбы

На Руси существовало бесчисленное множество святочных гаданий, каждое из которых было окутано своей особой магией и символикой, сообщил udm-info.ru.

«В эти дни работают все передающие энергетические каналы. Если в первую неделю информационный поток идет в основном верхний, то во вторую неделю включаются нижние миры. Недаром встарь гадания второй половины святок считались „страшными“. В это время люди старались проводить гадания при горящих свечах, внутри охранного круга, очерченного мелом или солью с предварительным прочтением молитв», — поделился с Udm-info эзотерик Николай М.

Самым известным, веселым и доступным способом заглянуть в будущее было гадание с валенком, в котором участвовали и девушки, и юноши. Суть ритуала заключалась в его простоте и наглядности.

Молодые люди выходили на заснеженную дорогу или деревенскую улицу и с силой бросали вперед теплую, грубую обувь. Считалось, что носок валенка, как стрелка мистического компаса, укажет направление, откуда приедет суженый или суженая. Таким образом, судьба буквально лежала у ног гадающих.

«Как правило те, кто гадал на будущее стремились потом пройти процедуру очищения в Крещение Христово — окунуться в прорубь, заранее приготавливали себя для принятия крещенской святой воды. Весь день накануне Крещения соблюдали пост, вечером окунались в прорубь. Крещенской воды как огня боятся лукавые духи, она очищает и защищает», — рассказал эзотерик.

Существовала и другая, более «домашняя» версия этого обряда, которой пользовались в основном девушки. Они снимали валенок именно с левой ноги и, встав спиной к воротам, перебрасывали его через забор или калитку. Затем с замиранием сердца шли смотреть, как он лег.

Если носок валенка указывал на ворота — это сулило скорый приход сватов и долгожданное замужество. Если же он смотрел в сторону от дома — это означало, что девице еще предстоит ждать своего часа.

