Связь с врачом в пару кликов: зачем в российском регионе Минздрав встраивает телемедицину в мессенджер МАХ

Проконсультироваться с врачом в Оренбургской области можно будет через государственный мессенджер МАХ. Минздрав области опубликовал на сайте «Госзакупок» тендер на доработку системы «Телемедицинские консультации», которая позволит внедрить в регионе нововведения. Планируется выделить 2,8 млн руб., сообщил 56orb.ru.

В задании тендера указано, как должно проходить общение пациента со специалистом. В мессенджере MAX для жителей региона появится чат-бот, который запустит мини-приложение. Пользователю предстоит через авторизацию в «Госуслугах» дать разрешение на обработку персональных данных. Это позволит пользоваться новым приложением.

Пациенту откроется возможность оставить заявку. Ее смогут принять только те медицинские учреждения региона, в которых доступна система «Телемедицинские консультации». Заявку передадут врачу. Специалист сможет контактировать с пациентом через видеоконференцсвязь или в чате государственного мессенджера. Обратившемуся направят протокол заключения врача, который будет доступен для скачивания.

«Через мессенджер MAX можно будет получить консультацию у врача с применением телемедицинских технологий, а также закрыть лист нетрудоспособности», — сообщил 56orb.ru.

По прогнозу Минздрава Оренбуржья, нововведение позволит снизить количество обращений за экстренной и стационарной помощью, а также уменьшит затраты. Еще одно предполагаемое преимущество — снижение нагрузки на медицинские учреждения региона, отсутствие очередей в больницах.

