СВО, Путин и Россия: омбудсмен Подмосковья высказалась о претендентах на слово 2025 года

По версии портала «Грамота.ру», в список претендентов на слово 2025 года попали 12 лексем, в том числе «ред-флаг», «сигма», «имба» и «пупупу». Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова дала оценку подборке слов, сообщил REGIONS.

Ксения Мишонова отметила, что слова из списка претендентов позиционируются как самые популярные, употребляемые и актуальные. Детский омбудсмен отметила, что не понимает такой выбор.

Омбудсмен считает, что русский язык имеет много коренных слов, которые передают культуру языка Пушкина, Достоевского и Толстого. Нет необходимости акцентировать внимание на словах, которые являются производными западных. Некоторые из предложенных вариантов — это сленговые идиомы и бессмысленный набор букв, считает омбудсмен.

«А я думала, что словом года может стать СВО, например. Или: Путин, Россия, великая, страна, победа, семья», — заявила Мишонова.

