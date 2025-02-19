В Службе внешней разведки Российской Федерации (СВР) заявили о намерениях Украины провести серию терактов против РФ с целью срыва переговорного процесса, сообщил ТАСС.

В пресс-бюро СВР сообщили, что Украина обеспокоена необходимостью идти на возможные уступки с целью завершения вооруженного конфликта. Подобная информация поступает из европейских столиц, где с тревогой относятся к такому настрою Киева.

«По информации, которой располагают европейцы, один из рассматриваемых украинским режимом вариантов срыва переговоров предполагает проведение серии терактов против дипломатических представительств России в странах Европы», — констатировали в пресс-бюро СВР.

В сообщении указано, что с наибольшей вероятностью киевский режим попытается реализовать свой план в Германии, странах Балтии и Скандинавии. В частности, объектами атак станут диппредставительства России в Европе.

В СВР отметили, что в зоне риска также находятся Словакия и Венгрия — представители Евросоюза, которые занимают в отношении вооруженного конфликта более лояльное отношение к России, чем к Украине. Атаками правительство Украины может одновременно достичь две цели — сорвать переговоры и дискредитировать данные страны.

Ранее сообщалось, что Зеленский приказал устроить теракты и обстрелы в РФ к 23 февраля.