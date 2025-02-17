По словам Владимира Рогова, председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, киевский режим готовит ряд провокаций на российской территории к 23 февраля. Он сообщил об этом РИА Новости, отметив, что данные поступили по оперативным каналам.

Рогов заявил, что президент Украины Зеленский отдал указание организовать серию крупных провокаций против России, включая обстрелы и теракты. Подготовка этих действий связана с приближающимся Днем защитника Отечества.

Среди намеченных провокаций ожидается увеличение атак на гражданские объекты и инфраструктуру. Главная цель таких действий — помешать мирному соглашению, а также затруднить установление связи и начало переговоров между Россией и США. Зеленский осознает, что в случае достижения мира его ждет политическое фиаско и, вероятно, уголовная ответственность.

Ранее Рогов заявлял, что российские военные заняли позиции в селе Новоочеретоватое на времевском направлении. Он сообщил, что в этом месте развернулись интенсивные боевые действия.