Свыше 300 тыс. руб.: какие образовательные услуги предлагают в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе работают частные школы, стоимость обучения в которых превышает 300 тыс. руб., сообщил muksun.fm.

Muksun.fm проанализировал стоимость обучения в некоторых частных школах региона. В детском центре всестороннего развития год обучения ребенка обходится семье в 330 тыс. руб. Школа навыков будущего «Лидерландия» устанавливает стоимость обучения в зависимости от класса. Родители девятиклассников в год платят 380 тыс. руб. Школа программирования «Алгоритмика» обходится в 72 тыс. руб. Занятия проходят один раз в выходной день.

По информации издания, в частных школах педагоги делают акцент на выбранном предмете. Особое внимание уделяется всестороннему развитию детей. Чаще всего ребятам помогают определиться с выбором будущей профессии и качественно подготовиться к сдаче экзаменов.

