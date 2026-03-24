«Сыграть роль сестры за деньги»: трое россиян организовали схему с подставной наследницей и продали чужую квартиру

В Кемерове преступная группа сумела незаконно завладеть квартирой, принадлежавшей умершей женщине. Собственница жилья скончалась еще в 2023 году, после чего помещение оставалось бесхозным. Этим обстоятельством решили воспользоваться трое жителей Белова — две женщины 41 и 38 лет, а также 39-летний мужчина, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Как сообщили в полиции Кузбасса, злоумышленники вовлекли в свою схему 72-летнюю пенсионерку. Ей предложили за денежное вознаграждение выдать себя за родную сестру покойной кемеровчанки и вступить в наследственные права на ее имущество. Для убедительности фигуранты изготовили подложные документы от имени нотариуса, подтверждающие якобы существующее родство между женщинами.

По информации издания, квартиру удалось оформить на подставную наследницу, после чего жилье продали за один миллион рублей. Противоправную деятельность пресекли сотрудники регионального управления ФСБ. В млн руб. В домах подозреваемых провели обыски, в ходе которых изъяли печати, штампы и документацию, имеющую ключевое значение для следствия.

По данным издания, в отношении всех участников преступной группы возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальная санкция по данной статье предусматривает до десяти лет лишения свободы. В настоящее время фигуранты находятся под домашним арестом, следственные мероприятия продолжаются.

Ранее сообщалось, что певица Долина подала иск к мошенникам на 176 млн руб.