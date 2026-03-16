Новая глава истории Долиной: певица начала суд против аферистов

Российская певица Лариса Долина начала новый судебный процесс против группы мошенников — артистка требует взыскать с них более ₽176 млн после истории с квартирой в Хамовниках. Об этом сообщает Lenta.ru.

Иск направил представитель певицы в Балашихинский городской суд. Ответчиками указаны Анжела Цырульникова, Андрей Основа, Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев — все они ранее были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере.

Согласно материалам суда, Долина добивается компенсации имущественного вреда, который, по ее оценке, составил ₽176 141 000. Речь идет об ущербе, причиненном преступной схемой, из-за которой артистка лишилась элитной недвижимости.

Приговор по уголовному делу был вынесен ранее и вступил в силу в ноябрe 2025 года. Тогда суд установил вину фигурантов и признал за певицей право требовать возмещения причиненного ущерба в гражданском порядке.

Теперь история получила новый этап — Долина пытается вернуть утраченные средства через отдельный иск, который суд уже принял к производству.

