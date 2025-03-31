Сын без вести пропавшего бойца СВО из ХМАО не получает выплаты

Родители без вести пропавшего бойца СВО из ХМАО Валентина Токарева пытаются добиться, чтобы его несовершеннолетние дети получали материальную и социальную помощь, сообщил muksun.fm.

По данным издания, у без вести пропавшего военнослужащего двое детей. Сын от первого брака находится в подростковом возрасте. Родители договорились, что Валентин будет пересылать алименты в добровольном порядке. После его пропажи в военной прокуратуре проинформировали, что без решения суда женщина не сможет получать алименты на ребенка.

По информации издания, второй ребенок Валентина еще маленький. Родители военнослужащего уверены, что их невестка не справляется со своими обязанностями. Они просят представителей органов опеки разобраться в ситуации и принять меры.

Помощь оказывает уполномоченный по правам ребенка в ХМАО Людмила Низамова. Во вторник, 25 марта, она инициировала встречу с родными ребенка. Мать не пришла, но дедушка с бабушкой присутствовали. Людмила Низамова проинформировала, что семья военнослужащего в 2024 году была признана находящейся в социально опасном положении.

«Во время встречи Людмила Низамова задавала вопросы мне и членам комиссии. Она спросила, чего мы хотим: чтобы девочка осталась с матерью или чтобы ее мать лишили родительских прав. Конечно, самый лучший вариант, чтобы девочка воспитывалась с мамой. Но нужно, чтобы тогда мама не пила, работала и занималась своим ребенком. Однако по прошествии уже стольких месяцев мы не видим, чтобы она пыталась исправиться», — рассказала мама участника СВО Ирина Токарева.

По словам Ирины, с девочкой работал психолог. Специалист считает, что ребенок не чувствует себя социально защищенным в своей семье.

Ранее сообщалось, что военнослужащий РФ пропал по пути в военную часть в Орехово-Зуево.