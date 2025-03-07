Военнослужащий РФ пропал по пути в военную часть в Орехово-Зуево

Руководитель поискового отряда «Феникс» Павел Фетисов рассказал, что военнослужащий РФ прибыл на вокзал, откуда должен был добраться до места дислокации военной части в Орехово-Зуево. В числе пассажиров поезда мужчины не оказалось.

«Неизвестно куда он пропал», — рассказал TagilCity.ru руководитель поискового отряда «Феникс» Павел Фетисов.

По данным издания, информации о местоположении военнослужащего нет с 28 февраля. В день пропажи он был одет в тельняшку, камуфляжную военную форму и черные берцы. Борис Иванов 1988 года рождения должен был отправиться с вокзала Нижнего Тагила. С собой у него был большой военный рюкзак. Представители поискового отряда просят россиян оказать помощь в поисках. При наличии любой информации необходимо сообщать на горячую линию.

Представители поискового отряда «Феникс» разместили фотографии пропавшего военнослужащего РФ. Особые приметы не указаны.

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